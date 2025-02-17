Серьезная потеря для Довбика. Суперзвезда Ромы может покинуть клуб
Пауло Дибала может перебраться в Саудовскую Аравия
Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала может покинуть клуб, сообщает FIchjaes.
По информации источника, 31-летний футболист привлекает внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии. Ему готовы предложить серьезный контракт и ключевую роль в проекте клуба. Соглашение Дибалы с итальянским клубом действует до лета 2026 года.
В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
В текущем сезоне Пауло Дибала провел 30 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Пармой».
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