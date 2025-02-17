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  4. Серьезная потеря для Довбика. Суперзвезда Ромы может покинуть клуб
Саудовская Аравия
17 февраля 2025, 12:56 |
791
0

Серьезная потеря для Довбика. Суперзвезда Ромы может покинуть клуб

Пауло Дибала может перебраться в Саудовскую Аравия

17 февраля 2025, 12:56 |
791
0
Серьезная потеря для Довбика. Суперзвезда Ромы может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала может покинуть клуб, сообщает FIchjaes.

По информации источника, 31-летний футболист привлекает внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии. Ему готовы предложить серьезный контракт и ключевую роль в проекте клуба. Соглашение Дибалы с итальянским клубом действует до лета 2026 года.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 30 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Пармой».

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Пауло Дибала Артем Довбик Рома Рим чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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