Серьезная потеря для Довбика. Суперзвезда Ромы может покинуть клуб

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала может покинуть клуб, сообщает FIchjaes.

По информации источника, 31-летний футболист привлекает внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии. Ему готовы предложить серьезный контракт и ключевую роль в проекте клуба. Соглашение Дибалы с итальянским клубом действует до лета 2026 года.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 30 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Пармой».