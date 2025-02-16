«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой

Итальянский тренер римской «Римы» Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча 25-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Парму» со счетом 1:0.

«Суле забил красивый гол. Мы должны были завершить матч, в таких матчах вы рискуете пропустить гол. Три очка - это то, что нам нужно».

«Суле? Я очень верю в него. Быть игроком «Ромы» нелегко, но он очень старается».

«Матиас должен сохранять спокойствие, потому что он часть «Ромы» будущего»

«Новое усиление? Я убежден, что они помогут нам. Четверг будет нелегким, но мы постараемся. Мне придется сделать несколько ротаций, но я вижу, что они хорошо реагируют. Анхелиньо – один из самых сильных, но я вынужден был снять его с игры, опасаясь, что он получит травму».

«Манчини получил сильный удар по лодыжке, она опухла, и он сказал мне, что лучше выйти. С Дибалой все в порядке, он сыграет в четверг вечером. Я не хотел рисковать им».

«Хуммельс? Он, вероятно, сыграет в четверг».

Ранее сообщалось о неприятности для Довбика в матче с «Пармой».