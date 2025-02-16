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Парма
16.02.2025 19:00 - : -
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Италия
16 февраля 2025, 06:11 |
45
0

Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 февраля в 19:00 по Киеву

16 февраля 2025, 06:11 |
45
0
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 февраля на «Эннио Тардини» пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором «Парма» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Парма

Команда после смены владельца, как часто бывает, сдала настолько, что вылетела во второй дивизион. Более того, крестоносцы откровенно застряли в Серии В, и возвращение Буффона в место, где он начинал, не стало триумфальным, он так и закончил карьеру, не дождавшись возвращения в высшую футбольную лигу Италии. Только прошлой весной Пеккья, со второй попытки, сумел добиться столь долгожданного успеха. В Серии А новичок начинал удачно, с ничьей против Фиорентины и победы с Миланом. Но потом результаты становились все хуже, а с начала декабря обыгрывали только кризисную Монцу при обилии поражений - даже Лечче дома уступили 1:3. В прошлом туре с Кальяри тоже проиграли, пусть и 1:2.

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Рома

Клуб в прошлом календарном году увлекался тасованием тренеров. Де Росси зимой сменил Моуринью, но сам был уволен в начале нового сезона. Следующий наставник, Юрич, проявил себя совсем уж провально. А вот Раньери стабилизировал положение. Впрочем, уже при нем был вылет из кубка - в феврале уступили в четвертьфинале Милану. Сейчас параллельно итальянцы начали играть в плей-офф Лиги Европы. С Порту на выезде, открыв счет в раздевалку, ограничились ничьей. Но при этом у джалоросси все-таки получилось при нынешнем наставнике постепенно подняться к зоне еврокубков. В прошлом туре, играя против новичка, Венеции, взяли очередную победу.

Статистика личных встреч

Столичные волки выиграли четыре из пяти крайних очных матчей при единственном поражении. В декабре, впервые сыграв с 2021-го года, джалоросси разгромили новичка 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок даже за ничью дома зацепится. Согласимся: набравшие форму гости должны побеждать (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Парма
16 февраля 2025 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1.93 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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