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Чемпионат Италии
Парма
16.02.2025 19:00 – FT 0 : 1
Рома
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Италия
16 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:20
1083
2

Без Довбика. Рома благодаря шедевральному голу обыграла Парму

Матиас Суле своим ударом со штрафного помог команде добыть 3 очка

16 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:20
1083
2
Без Довбика. Рома благодаря шедевральному голу обыграла Парму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу принимал Стадио Эннио Тардини в Парме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Ни одна из команд не имела очевидного преимущества на поле до 31-й минуты: защитник «Пармы» Леони получил красную карточку, а через 2 минуты вингер гостей Матиас Суле шедевральным ударом со штрафного забил в ворота Сузуки. Первая половина встречи закончилась со счетом 0:1.

Во второй тайме хозяева поля даже вдесятером пытались атаковать и отыграться, но из этого ничего не получилось. В свою очередь, команда Клаудио Раньери могла увеличить разницу в счете, но Сион Сузуки не дал игрокам «волков» реализовать свои моменты. Матч завершился со счетом 0:1.

После этого матча «Рома» с 37 очками занимает 9-е место, а «Парма» с20 очками расположилась на 18-й позиции.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик провел весь матч на скамье запасных.

Серия А. 25-й тур

Парма – Рома – 0:1

Гол: Суле, 33

Удаление: Леони, 31

Предупреждения: Балог, 82, Алмквист, 85 – Суле, 34, Пеллегрини, 55, Гурне-Дуа, 63

Парма: Сузуки, Валери, Леони, Воглиаччо (Камара, 66), Прато, Сохм, Бернабе (Ондрейка, 77), Кейта (Алмквист, 46), Канчельери (Льовик, 66), Бонни, Ман (Балог, 35)

Рома: Свилар, Ндика, Манчини (Нелссон, 46), Челик, Салах-Эддине (Анхелиньо, 78), Коне (Пеллегрини, 46), Паредес, Гурне-Дуа (Писилли, 81), Салемакерс (Бальданци, 65), Шомуродов, Суле

Фото матча:

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Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Або Довбика бережуть на матч з Порту в Лізі Європи, або це поганий сигнал для Артема. Сподіваюсь на перший варіант
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+1
Harun Bakircioğlu
Рома теперь 1-е место в Серии А занимает по очкам, набранным после Нового года. Игры нет, а результат есть.
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-2
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