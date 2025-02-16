Без Довбика. Рома благодаря шедевральному голу обыграла Парму
Матиас Суле своим ударом со штрафного помог команде добыть 3 очка
В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».
Встречу принимал Стадио Эннио Тардини в Парме.
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Ни одна из команд не имела очевидного преимущества на поле до 31-й минуты: защитник «Пармы» Леони получил красную карточку, а через 2 минуты вингер гостей Матиас Суле шедевральным ударом со штрафного забил в ворота Сузуки. Первая половина встречи закончилась со счетом 0:1.
Во второй тайме хозяева поля даже вдесятером пытались атаковать и отыграться, но из этого ничего не получилось. В свою очередь, команда Клаудио Раньери могла увеличить разницу в счете, но Сион Сузуки не дал игрокам «волков» реализовать свои моменты. Матч завершился со счетом 0:1.
После этого матча «Рома» с 37 очками занимает 9-е место, а «Парма» с20 очками расположилась на 18-й позиции.
Украинский нападающий гостей Артем Довбик провел весь матч на скамье запасных.
Серия А. 25-й тур
Парма – Рома – 0:1
Гол: Суле, 33
Удаление: Леони, 31
Предупреждения: Балог, 82, Алмквист, 85 – Суле, 34, Пеллегрини, 55, Гурне-Дуа, 63
Парма: Сузуки, Валери, Леони, Воглиаччо (Камара, 66), Прато, Сохм, Бернабе (Ондрейка, 77), Кейта (Алмквист, 46), Канчельери (Льовик, 66), Бонни, Ман (Балог, 35)
Рома: Свилар, Ндика, Манчини (Нелссон, 46), Челик, Салах-Эддине (Анхелиньо, 78), Коне (Пеллегрини, 46), Паредес, Гурне-Дуа (Писилли, 81), Салемакерс (Бальданци, 65), Шомуродов, Суле
Фото матча:
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