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Парма
16.02.2025 19:00 – FT 0 : 1
Рома
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16 февраля 2025, 21:56 | Обновлено 16 февраля 2025, 22:17
1843
1

Парма – Рома – 0:1. Справились без Довбика. Видео гола и обзор матча

Матч 25-го тура Серии А начался в 19:00 по киевскому времени

16 февраля 2025, 21:56 | Обновлено 16 февраля 2025, 22:17
1843
1
Парма – Рома – 0:1. Справились без Довбика. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу принимает Стадио Эннио Тардини в Парме.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 25-й тур

Парма – Рома – 0:1

Голы: Суле, 33

Видеообзор матча:

❗️ Суле забил в ворота Пармы, 33-я минута, 0:1

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
31’
Giovanni Leoni (Парма) получает красную карточку.
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Рома Рим Парма Парма - Рома чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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LexХХХ
А чому без Довбня? Все, віддовбав вже своє в Ромі?
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