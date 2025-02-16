Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Украинский страйкер впервые провел весь матч на скамье запасных за «Рому»
В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».
Встречу принимал Стадио Эннио Тардини в Парме.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Впервые за период карьеры в «Роме» украинский нападающий Артем Довбик провел весь матч на скамье запасных. Ранее, если украинец был в заявке на матч, то он всегда появлялся на поле.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» благодаря шедевральному голу обыграла «Парму».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джуд Беллигем рискует быть дисквалифицированным на длительный срок
Денис получил травму