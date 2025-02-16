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Италия
16 февраля 2025, 21:23 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:33
1971
1

Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой

Украинский страйкер впервые провел весь матч на скамье запасных за «Рому»

16 февраля 2025, 21:23 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:33
1971
1
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу принимал Стадио Эннио Тардини в Парме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Впервые за период карьеры в «Роме» украинский нападающий Артем Довбик провел весь матч на скамье запасных. Ранее, если украинец был в заявке на матч, то он всегда появлялся на поле.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» благодаря шедевральному голу обыграла «Парму».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Если врачи сказали Раньери лучше не выпускать, то никакой неприятности нет. Тут весь матч - эксперимент в полной уверенности главного в победе после удаления. Шомуродов ничего не показал (4 удара, 2 заблокировано, 2 мимо) и его не сняли? Зато после 1 тайма заменил основных Манчини и Коне. Дал отыграть немного времени Бальданци вместо Салемакерса, так как последнего против Порту не будет. А Салах-Эддин и Гурна-Дуат вообще январские новички, разгружавшие Пизилли и Анхелино. Можно уже на 90% назвать основной состав на ответку с Порту.
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