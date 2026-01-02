Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определил лучшего футболиста Украинской Премьер-лиги по итогам 2025 года.

По версии наставника «бело-синих», лучшим игроком чемпионата стал полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок. Примечательно, что весь топ-3 от Костюка составили исключительно футболисты столичного клуба. Второе место занял Назар Волошин, а третьим стал Николай Михайленко.

В 2025 году Пихаленок провел за «Динамо» 29 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Волошин сыграл 28 поединков, отличившись пятью мячами и четырьмя ассистами. Михайленко принял участие в 25 матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.