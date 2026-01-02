Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 06:02 |
165
0

Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ

Специалист выделил Александра Пихаленка

02 января 2026, 06:02 |
165
0
Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определил лучшего футболиста Украинской Премьер-лиги по итогам 2025 года.

По версии наставника «бело-синих», лучшим игроком чемпионата стал полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок. Примечательно, что весь топ-3 от Костюка составили исключительно футболисты столичного клуба. Второе место занял Назар Волошин, а третьим стал Николай Михайленко.

В 2025 году Пихаленок провел за «Динамо» 29 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Волошин сыграл 28 поединков, отличившись пятью мячами и четырьмя ассистами. Михайленко принял участие в 25 матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

По теме:
Источник: Черноморец усилится форвардом, выступавшим за Прикарпатье
КОЗЛОВСКИЙ: «Для Руха это непростой, но интересный и продуктивный период»
Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»
Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Пихаленок Назар Волошин (Динамо) Николай Михайленко
Дмитрий Олийченко Источник: zbirna.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01 января 2026, 09:14 1
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»

Тренер хочет сохранить Витинью

Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01 января 2026, 10:18 5
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?

Александр не дал согласия на организацию боя против Итаумы

Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Теннис | 01.01.2026, 23:40
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Лука МОДРИЧ: «Роналду плакал из-за этого тренера и все потому, что...»
Футбол | 02.01.2026, 05:22
Лука МОДРИЧ: «Роналду плакал из-за этого тренера и все потому, что...»
Лука МОДРИЧ: «Роналду плакал из-за этого тренера и все потому, что...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 8
Футбол
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 4
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем