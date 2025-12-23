Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 00:36 |
776
1

Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка

Тренер омолодит состав

23 декабря 2025, 00:36 |
776
1 Comments
Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк планирует перестройку в составе киевского клуба.

По словам журналиста Владимира Зверева, Костюк будет делать ставку на серьезную перестройку команды с акцентом на омоложение состава. Он отметил, что состав, который киевляне использовали в матче Лиги конференций против армянского «Ноа», близок к тому, который тренер видит основным весной.

Журналист также назвал футболистов, которые должны стать новыми лидерами команды Костюка. Речь идет о Захарченко, Михайленко, Волошине и Пономаренко – все они являются воспитанниками юношеской системы «Динамо».

Таким образом, новый тренерский штаб планирует строить команду вокруг собственных молодых игроков, делая ставку на развитие внутренних ресурсов клуба.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
TradyT
Головне, щоб Суркісня не заважала Костюку працювати, молодь то в Динамо талановита
