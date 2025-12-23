Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк планирует перестройку в составе киевского клуба.

По словам журналиста Владимира Зверева, Костюк будет делать ставку на серьезную перестройку команды с акцентом на омоложение состава. Он отметил, что состав, который киевляне использовали в матче Лиги конференций против армянского «Ноа», близок к тому, который тренер видит основным весной.

Журналист также назвал футболистов, которые должны стать новыми лидерами команды Костюка. Речь идет о Захарченко, Михайленко, Волошине и Пономаренко – все они являются воспитанниками юношеской системы «Динамо».

Таким образом, новый тренерский штаб планирует строить команду вокруг собственных молодых игроков, делая ставку на развитие внутренних ресурсов клуба.