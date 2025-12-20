Саленко дал совет Костюку после решения Суркиса: «Если этого не будет...»

Легенда киевского Динамо Олег Саленко отреагировал на назначение Игоря Костюка на должность главного тренера «бело-синих», дав совет специалисту.

– Зная эмоциональность Игоря Суркиса, сколько времени у Костюка? Это проект на годы или до первой ошибки?

– Трудно загадывать. Первая и главная проверка – это Кубок Украины. Если он возьмет трофей и команда поднимется в качестве игры, то его точно оставят.

Все понимают: нужен титул и участие в еврокубках. Если этого не будет – Суркисы снова будут кого-то искать. Но главное, чтобы появилась Игра. Чтобы мы смотрели футбол, а не сидели и ждали, когда команда отыграется, – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.