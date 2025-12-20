Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 07:22
0

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками

Киевский клуб может устроить кадровую чистку

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
ФК Динамо. Игорь Костюк

Новоиспеченный главный тренер «Динамо» Игорь Костюк может зимой расстаться сразу с пятью игроками команды.

По информации источника, киевский клуб могут покинуть Валентин Моргун, Владислав Бленуце, Валентин Рубчинский, Василий Буртник и Анхель Торрес. При этом список потенциальных уходящих может увеличиться – окончательное решение зависит от самого Костюка.

«Динамо» завершило выступления в еврокубках, не сумев квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате УПЛ команда перед зимней паузой занимает четвертое место, набрав 26 очков.

Игорь Костюк Владислав Бленуце Валентин Моргун Валентин Рубчинский Василий Буртник Анхель Торрес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
