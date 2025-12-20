Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками

Новоиспеченный главный тренер «Динамо» Игорь Костюк может зимой расстаться сразу с пятью игроками команды.

По информации источника, киевский клуб могут покинуть Валентин Моргун, Владислав Бленуце, Валентин Рубчинский, Василий Буртник и Анхель Торрес. При этом список потенциальных уходящих может увеличиться – окончательное решение зависит от самого Костюка.

«Динамо» завершило выступления в еврокубках, не сумев квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате УПЛ команда перед зимней паузой занимает четвертое место, набрав 26 очков.