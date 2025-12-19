Суркис назначил нового тренера Динамо в телефонном разговоре
Костюк рассказал, как произошло его назначение
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, как его назначили главным тренером киевского клуба.
— Вы заключили с клубом контракт или, возможно, пока речь идет о какой-то устной договоренности?
— Я с президентом разговаривал по телефону. Подписать контракт виртуально я не могу. (Улыбается). Думаю, когда закончится сезон, все станет на свои места.
18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне провели последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
То, что не попало в траснляцию: Павел Исенко взбесился на рефери после игры Университати