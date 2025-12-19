Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис назначил нового тренера Динамо в телефонном разговоре
Украина. Премьер лига
Суркис назначил нового тренера Динамо в телефонном разговоре

Костюк рассказал, как произошло его назначение

ФК Динамо. Игорь Суркис

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, как его назначили главным тренером киевского клуба.

— Вы заключили с клубом контракт или, возможно, пока речь идет о какой-то устной договоренности?

— Я с президентом разговаривал по телефону. Подписать контракт виртуально я не могу. (Улыбается). Думаю, когда закончится сезон, все станет на свои места.

18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

