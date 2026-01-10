Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок нескольких клубов УПЛ перешел в команду Первой лиги
Украина. Первая лига
10 января 2026, 14:26 |
465
0

Андрей Кухарук продолжит карьеру в Феникс-Мариуполе

ФК Подолье. Андрей Кухарук

Как стало известно Sport.ua, в перволиговом Феникс-Мариуполе продолжит карьеру 30-летний полузащитник Андрей Кухарук. Его предыдущей командой было Подолье, но в первой части текущего сезона он не выступал из-за травмы. Сейчас Кухарук уже восстановился после травмы и готов к новым вызовам.

Также Андрей защищал цвета Руха, Мариуполя, Агробизнеса, Вереса, Ингульца, тернопольской Нивы.

Футболисты Феникса-Мариуполя возвращаются из отпуска уже 17 января, а на 28 января запланирован спарринг с Рухом. Такое раннее начало подготовки подопечных Максима Фещука вызвано их выходом в четвертьфинал Кубка Украины, где они должны встретиться с еще одной перволиговой командой - Черниговом (базовая дата - 3-5 марта). Кстати, оба клуба обратились в УАФ с просьбой перенести этот поединок на 17 марта, однако ответа еще не получили.

Пока Феникс-Мариуполь занимает в Первой лиге 14 место, набрав 16 очков.

Андрей Кухарук Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд трансферы свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
