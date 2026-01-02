Скандальный эпизод в матче с Лидсом: Слот прокомментировал решение арбитра

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал инцидент с неназначенным 11–метровым ударом после фола на Юго Экитике в первой половине встречи против «Лидса».

На 14–й минуте игры 19–го тура АПЛ (0:0) Экитике ворвался в штрафную площадь в борьбе с защитником Яка Бийолом. Словенский футболист удерживал нападающего «мерсисайдцев» руками как до линии, так и внутри площадки.

Француз сохранил равновесие и сделал передачу на Флориана Вирца, чей удар пришелся в оппонента. Экитике эмоционально апеллировал к арбитру Крису Каване, указывая на нарушение правил, однако судья проигнорировал эпизод.