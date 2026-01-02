Скандальный эпизод в матче с Лидсом: Слот прокомментировал решение арбитра
Наставник Ливерпуля прокомментировал инцидент с неназначенным 11–метровым ударом
Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал инцидент с неназначенным 11–метровым ударом после фола на Юго Экитике в первой половине встречи против «Лидса».
На 14–й минуте игры 19–го тура АПЛ (0:0) Экитике ворвался в штрафную площадь в борьбе с защитником Яка Бийолом. Словенский футболист удерживал нападающего «мерсисайдцев» руками как до линии, так и внутри площадки.
Француз сохранил равновесие и сделал передачу на Флориана Вирца, чей удар пришелся в оппонента. Экитике эмоционально апеллировал к арбитру Крису Каване, указывая на нарушение правил, однако судья проигнорировал эпизод.
«В первом тайме случился явный эпизод, где наш футболист не стал падать. Я отношусь к этому с пониманием, ведь зачастую, когда мы падаем, свисток молчит.
Я замечаю, что представители других клубов в аналогичных условиях оказываются на газоне, но мы придерживаемся иного подхода. В текущем сезоне было немало случаев, когда после явных нарушений наши ребята падали, но пенальти все равно не ставили.
Мы обсуждаем это внутри коллектива. Многие игроки падают при малейшем контакте ради штрафного, но мы верны себе. В поединке с «Вест Хэмом» Лукас Пакета делал все для удаления, а Алиссон, его партнер по сборной, напротив, старался помочь ему избежать наказания. Тем не менее Пакета все же был удален.
Если проанализировать наши матчи, можно найти массу примеров, когда падения игроков «Ливерпуля» оставались без внимания судей», – подчеркнул Слот в беседе со Sky Sports.
