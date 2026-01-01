Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нули на Энфилде. Ливерпуль и Лидс сыграли вничью в матче 19-го тура
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.01.2026 19:30 – FT 0 : 0
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2026, 21:27 | Обновлено 01 января 2026, 21:31
315
5

Нули на Энфилде. Ливерпуль и Лидс сыграли вничью в матче 19-го тура

Букмекеры считали подопечных Арне Слота безоговорочными фаворитами в поединке Премьер-лиги

01 января 2026, 21:27 | Обновлено 01 января 2026, 21:31
315
5 Comments
Нули на Энфилде. Ливерпуль и Лидс сыграли вничью в матче 19-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 1 января, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Лидс». Команды не сумели определить сильнейшего, встреча завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Арне Слота нанесли больше ударов, чаще владели мячом, однако пробить оборону команды Даниэля Фарке так и не сумели. «Мерсисайдцы» прервали свою серию из четырех побед во всех турнирах.

Стоит отметить что хозяева считались безоговорочными фаворитами по версии букмекеров – коэффициент на победу «красных» составлял 1,8 против 9,9 для «Лидса».

«Ливерпуль» набрал 33 балла и разместился на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем туре команда Слота сыграет на выезде против «Фулхэма».

В активе «Лидса» – 21 пункт, что позволило подопечным Фарке остаться на 16-й позиции. 4 января на «Elland Road» приедет «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига, 19-й тур. 1 января

Ливерпуль – Лидс – 0:0

Фотогалерея:

По теме:
Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор
Брентфорд – Тоттенхэм. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Это было глупо». Экс-игрок сборной Англии раскритиковал игру Зинченко
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Лидс Ливерпуль - Лидс
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01 января 2026, 08:42 3
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем

Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01 января 2026, 06:12 13
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Тоттенхэма на матч Премьер-лиги
Футбол | 01.01.2026, 20:57
Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Тоттенхэма на матч Премьер-лиги
Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Тоттенхэма на матч Премьер-лиги
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
Футбол | 01.01.2026, 20:19
Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
если кто последний раз смотрел АПЛ полгода назад, то конечно сенсация
Ответить
+4
adidas777
Сенсація 
Ответить
+2
Alex
Лівер вже не та розкішна команда минулого сезону
Ответить
+1
Falko
Календар у них забавний - у грудні ж уже грали 1 коло, і тоді теж була нічия. А загалом Лідс не програє уже 6 матчів поспіль, набравши за цей час, фактично, половину своїх очок. Та й перед тим були 2 поразки від лігочемпіонських МанСіті й Вілли в 1 м'яч, причому, із Сісями - вже в компенсований час. Не мають вилетіти.
Ответить
0
pol-55
Лідс молодці не тільки вистояли,але і дали Ліверпулю особливих шансів,Вірц далі ні про шо,не його чемп.
Ответить
0
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
01.01.2026, 11:10
Хоккей
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем