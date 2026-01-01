Нули на Энфилде. Ливерпуль и Лидс сыграли вничью в матче 19-го тура

В четверг, 1 января, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Лидс». Команды не сумели определить сильнейшего, встреча завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Арне Слота нанесли больше ударов, чаще владели мячом, однако пробить оборону команды Даниэля Фарке так и не сумели. «Мерсисайдцы» прервали свою серию из четырех побед во всех турнирах.

Стоит отметить что хозяева считались безоговорочными фаворитами по версии букмекеров – коэффициент на победу «красных» составлял 1,8 против 9,9 для «Лидса».

«Ливерпуль» набрал 33 балла и разместился на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем туре команда Слота сыграет на выезде против «Фулхэма».

В активе «Лидса» – 21 пункт, что позволило подопечным Фарке остаться на 16-й позиции. 4 января на «Elland Road» приедет «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига, 19-й тур. 1 января

Ливерпуль – Лидс – 0:0

