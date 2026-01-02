Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ: «Матч с Лидсом? Хотелось начать год с победы»
Чемпионат Англии
Ливерпуль
Лидс
Англия
02 января 2026, 09:04
Арне СЛОТ: «Матч с Лидсом? Хотелось начать год с победы»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после ничьей красных против Лидса (0:0) в 19 туре Английской Премьер-лиги.

Хотелось начать год с победы, однако сделать это было непросто. Нам редко удавалось преодолевать их низкий оборонительный блок. Даже в тех эпизодах, когда это получалось, нам не хватало присутствия игроков в штрафной, а в отдельных моментах просто не повезло.

В футболе есть два основных способа сломать низкий блок: либо за счет скорости и индивидуальных дуэлей один в один, либо через стандартные положения. Мы были близки к голу после стандарта, когда момент имел Вирджил, а также несколько раз создавали опасность в эпизодах один в один с Фримпонгом.

Я не уверен, что повторим подобные замены в следующей игре. Если посмотреть на скамью запасных, там было четыре футболиста в возрасте 19 лет или младше, а также несколько игроков, почти не имеющих опыта выступлений в Премьер-лиге. Это реалии, которые мы должны принимать и с которыми мы должны работать», – отметил коуч «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ливерпуль занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 турнирных балла после 19 сыгранных матчей.

Арне Слот Ливерпуль Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
