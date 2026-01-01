Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.01.2026 19:30 - : -
Лидс
Англия
01 января 2026, 08:16 | Обновлено 01 января 2026, 08:43
Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 января в 19:30 матч чемпионата Англии

Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день нового года, 1 января, состоится поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ливерпуль» и «Лидс».

Местом проведения матча станет известная арена «Энфилд» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Перед игрой «Лидс» находится на 16-й позиции (20 очков), «Ливерпуль» на данный момент занимает четвёртое место (32 балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

