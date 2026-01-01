Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 января в 19:30 матч чемпионата Англии
В первый день нового года, 1 января, состоится поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ливерпуль» и «Лидс».
Местом проведения матча станет известная арена «Энфилд» в Ливерпуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Перед игрой «Лидс» находится на 16-й позиции (20 очков), «Ливерпуль» на данный момент занимает четвёртое место (32 балла).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста
Андрей Лунин может перейти в «Милан»