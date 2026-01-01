В первый день нового года, 1 января, состоится поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ливерпуль» и «Лидс».

Местом проведения матча станет известная арена «Энфилд» в Ливерпуле.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Перед игрой «Лидс» находится на 16-й позиции (20 очков), «Ливерпуль» на данный момент занимает четвёртое место (32 балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция