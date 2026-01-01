Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.01.2026 19:30 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2026, 10:23 |
176
0

Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 1 января в 19:30 по Киеву

01 января 2026, 10:23 |
176
0
Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В четверг, 1 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ливерпуль

Для красных текущий сезон проходит не слишком стабильно, хотя в последних играх команде удалось значительно улучшить результаты. В общем, после 18 сыгранных матчей в Премьер-лиге на балансе клуба есть 32 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. От «Челси» и «МЮ» с 5-й и 6-й позиции коллектив отделяет 2 очка, кроме того, у «Ливерпуля» есть еще игра в запасе. Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Кристалл Пелас».

За 6 игр Лиги чемпионов «мерсисайдцам» удалось завоевать 12 баллов, благодаря которым они сейчас находятся на 9-й позиции общей таблицы соревнований.

Лидс

Новичок чемпионата начал сезон не слишком удачно, однако в последних играх ему удалось значительно улучшить результаты. За 18 игр чемпионата Англии «Лидс» смог получить 20 баллов, позволяющих ему занимать 16 место турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 6 очков.

Из Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Шеффилда Венздей».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». За это время команда одержала 3 победы, еще 1 выигрыш завоевал «Лидс», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 7 матчей подряд.
  • В свою очередь «Лидс» не проигрует уже 5 игр подряд.
  • «Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 15 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
1 января 2026 -
19:30
Лидс
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ
Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Лидс прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01 января 2026, 06:12 13
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01 января 2026, 08:42 4
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем

Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень

Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Футбол | 01.01.2026, 08:11
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
Футбол | 31.12.2025, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Футбол | 01.01.2026, 06:30
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
30.12.2025, 19:11 3
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 21
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем