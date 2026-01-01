В четверг, 1 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ливерпуль

Для красных текущий сезон проходит не слишком стабильно, хотя в последних играх команде удалось значительно улучшить результаты. В общем, после 18 сыгранных матчей в Премьер-лиге на балансе клуба есть 32 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. От «Челси» и «МЮ» с 5-й и 6-й позиции коллектив отделяет 2 очка, кроме того, у «Ливерпуля» есть еще игра в запасе. Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Кристалл Пелас».

За 6 игр Лиги чемпионов «мерсисайдцам» удалось завоевать 12 баллов, благодаря которым они сейчас находятся на 9-й позиции общей таблицы соревнований.

Лидс

Новичок чемпионата начал сезон не слишком удачно, однако в последних играх ему удалось значительно улучшить результаты. За 18 игр чемпионата Англии «Лидс» смог получить 20 баллов, позволяющих ему занимать 16 место турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 6 очков.

Из Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Шеффилда Венздей».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». За это время команда одержала 3 победы, еще 1 выигрыш завоевал «Лидс», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 7 матчей подряд.

В свою очередь «Лидс» не проигрует уже 5 игр подряд.

«Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 15 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.