02 января 2026, 01:06 |
Ливерпуль – Лидс – 0:0. Павлины выстояли на Энфилде. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

1 января Ливерпуль не сумел переиграть Лидс в матче 19-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 0:0.

Лидс во второй раз в сезоне чемпионата Англии сыграл вничью с подопечными Арне Слотом – в 15-м туре команды выдали триллер 3:3.

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января

Ливерпуль – Лидс – 0:0

Видеообзор матча

Ливерпуль Лидс Ливерпуль - Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
