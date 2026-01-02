1 января Ливерпуль не сумел переиграть Лидс в матче 19-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидс во второй раз в сезоне чемпионата Англии сыграл вничью с подопечными Арне Слотом – в 15-м туре команды выдали триллер 3:3.

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января

Ливерпуль – Лидс – 0:0

Видеообзор матча