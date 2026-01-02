Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба

Винисиус Жуниор оказался в центре конфликта в раздевалке «Реала».

По информации из достоверных источников, четверо игроков не общаются с бразильцем, среди которых Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа. Возникли серьезные разногласия из-за поведения Винисиуса как на поле, так и вне его. Мбаппе, который согласился играть на не совсем удобной для себя позиции, считает, что бразилец демонстрирует недовольство из-за отсутствия особых условий.

Тибо Куртуа также не скрывает разочарования. Еще в прошлом сезоне он четко дал понять, что не согласен с такими требованиями и капризами Винисиуса. И хотя бельгийский голкипер продолжает оставаться профессионалом на поле, его отношение к партнеру по команде ухудшилось.

Как сообщается, Куртуа и Мбаппе присоединились к другим игрокам «Реала», которые требуют от руководства клуба продать Винисиуса и найти игрока, который будет соответствовать требованиям «галактикос».

Это мнение поддерживает и бывший игрок клуба, Хаби Алонсо, который также высказался против дальнейшего пребывания бразильца в команде.