Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
У Винисиуса проблемные отношения с игроками бланкос
Винисиус Жуниор оказался в центре конфликта в раздевалке «Реала».
По информации из достоверных источников, четверо игроков не общаются с бразильцем, среди которых Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа. Возникли серьезные разногласия из-за поведения Винисиуса как на поле, так и вне его. Мбаппе, который согласился играть на не совсем удобной для себя позиции, считает, что бразилец демонстрирует недовольство из-за отсутствия особых условий.
Тибо Куртуа также не скрывает разочарования. Еще в прошлом сезоне он четко дал понять, что не согласен с такими требованиями и капризами Винисиуса. И хотя бельгийский голкипер продолжает оставаться профессионалом на поле, его отношение к партнеру по команде ухудшилось.
Как сообщается, Куртуа и Мбаппе присоединились к другим игрокам «Реала», которые требуют от руководства клуба продать Винисиуса и найти игрока, который будет соответствовать требованиям «галактикос».
Это мнение поддерживает и бывший игрок клуба, Хаби Алонсо, который также высказался против дальнейшего пребывания бразильца в команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень
Александра публично высказалась о решении Надежды отпраздновать с Путинцевой и другими