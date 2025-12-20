Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин предупредил Мбаппе. Француз должен сделать это в первую очередь
Испания
20 декабря 2025, 03:02
Лунин предупредил Мбаппе. Француз должен сделать это в первую очередь

Сначала клубные трофеи, а уже потом индивидуальные награды

Лунин предупредил Мбаппе. Француз должен сделать это в первую очередь
Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин после победы над «Талаверой» в Кубке Испании (3:2) оценил результативность французского нападающего Килиана Мбаппе, который оформил дубль. Вратарь отметил бомбардирские показатели француза, но подчеркнул приоритет командных целей.

«Нет, слушайте, у меня просто нет слов. В первый год, когда он был между травмами и адаптацией, он забил более 30 голов.

Но сначала он должен помочь команде выиграть трофеи, а уже потом индивидуальные награды», – сказал Андрей Лунин.

