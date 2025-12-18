Мбаппе находится в одном голе от повторения рекорда Роналду
Французский нападающий забил уже 58 мячей за «Реал» в 2025 году
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за «сливочных» в 2025 году во всех турнирах.
Произошло это в поединке 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридцы на выезде победили «Талаверу» со счетом 3:2.
Первым голом в матче в составе победителей отличился именно француз, реализовав пенальти. Он же забил победный третий гол Реала.
Теперь до повторения рекорда Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за Реал в одном календарном году (59), Мбаппе отделяет только 1 забитый мяч.
Отметим, что мадридцам в 2025 году остается сыграть только против Севильи в Ла Лиге.
Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году
- 59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013
- 58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012
- 58 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025
- 56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014
- 54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015
