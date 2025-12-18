Мбаппе находится в одном голе от повторения рекорда Роналду

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за «сливочных» в 2025 году во всех турнирах.

Произошло это в поединке 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридцы на выезде победили «Талаверу» со счетом 3:2.

Первым голом в матче в составе победителей отличился именно француз, реализовав пенальти. Он же забил победный третий гол Реала.

Теперь до повторения рекорда Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за Реал в одном календарном году (59), Мбаппе отделяет только 1 забитый мяч.

Отметим, что мадридцам в 2025 году остается сыграть только против Севильи в Ла Лиге.

Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году