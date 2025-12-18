Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе находится в одном голе от повторения рекорда Роналду
Испания
18 декабря 2025, 00:29 |
291
0

Мбаппе находится в одном голе от повторения рекорда Роналду

Французский нападающий забил уже 58 мячей за «Реал» в 2025 году

18 декабря 2025, 00:29 |
291
0
Мбаппе находится в одном голе от повторения рекорда Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за «сливочных» в 2025 году во всех турнирах.

Произошло это в поединке 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридцы на выезде победили «Талаверу» со счетом 3:2.

Первым голом в матче в составе победителей отличился именно француз, реализовав пенальти. Он же забил победный третий гол Реала.

Теперь до повторения рекорда Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за Реал в одном календарном году (59), Мбаппе отделяет только 1 забитый мяч.

Отметим, что мадридцам в 2025 году остается сыграть только против Севильи в Ла Лиге.

Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году

  • 59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013
  • 58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012
  • 58 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025
  • 56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014
  • 54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015
По теме:
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Талавера – Реал – 2:3. Лунин в старте, голы Мбаппе. Видео голов, обзор
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Килиан Мбаппе Криштиану Роналду статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Футбол | 17 декабря 2025, 19:05 18
Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»

Тренер рассказал о логистике

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17 декабря 2025, 01:47 7
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик

Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь

Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма
Футбол | 18.12.2025, 00:12
Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма
Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем