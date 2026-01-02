Испания – Аргентина. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
В ночь на 2 января в Австралии стартует первый турнир нового сезона – командные соревнования United Cup 2026.
Ориентировочно в 04:00 по Киеву в городе Перт матчевое противостояние начнут сборные Испании и Аргентины, которые в группе А также выступают вместе с США.
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа А, 2 января
Испания – Аргентина
- Хауме Муньяр – Себастьян Баэс
- Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра
- Джессика Бузас Манейро / Хауме Муньяр – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци
Видеоплеер будет добавлен позже...
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей
