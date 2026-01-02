Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 января 2026, 00:05 | Обновлено 02 января 2026, 00:09
Испания – Аргентина. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

Испания – Аргентина. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро и Хауме Муньяр

В ночь на 2 января в Австралии стартует первый турнир нового сезона – командные соревнования United Cup 2026.

Ориентировочно в 04:00 по Киеву в городе Перт матчевое противостояние начнут сборные Испании и Аргентины, которые в группе А также выступают вместе с США.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа А, 2 января

Испания – Аргентина

  • Хауме Муньяр – Себастьян Баэс
  • Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра
  • Джессика Бузас Манейро / Хауме Муньяр – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци

Видеоплеер будет добавлен позже...

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
