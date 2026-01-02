Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мареска отказался от компенсации после увольнения из Челси
Англия
02 января 2026, 05:35
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс–наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска принял решение отказаться от выплаты неустойки после своего ухода из команды. Об этом информирует talkSPORT.

Официальное заявление о расторжении отношений с Мареской клуб сделал вчера, 1 января. Примечательно, что действующее трудовое соглашение специалиста с «синими» было действительно до середины 2029 года.

На текущий момент в розыгрыше АПЛ сезона–2025/2026 «Челси» находится на пятой строчке. Коллектив сумел заработать 30 баллов по итогам 19 проведенных встреч.

Лидерство в чемпионате удерживает «Арсенал», набравший 45 очков. В следующем туре первенства Англии «Челси» предстоит гостевой поединок против «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 4 января.

