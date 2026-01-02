Греция – Япония. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
В ночь на 2 января в Австралии стартовал первый турнир нового сезона – командные соревнования United Cup 2026.
Ориентировочно в 11:00 по Киеву в городе Перт матчевое противостояние начнут сборные Греции и Японии, которые в группе C также выступают вместе с Великобританией.
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа С, 2 января
Греция – Япония
- Мария Саккари – Наоми Осака
- Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей
