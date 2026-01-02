Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 января 2026, 06:07
Греция – Япония. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

Греция – Япония. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В ночь на 2 января в Австралии стартовал первый турнир нового сезона – командные соревнования United Cup 2026.

Ориентировочно в 11:00 по Киеву в городе Перт матчевое противостояние начнут сборные Греции и Японии, которые в группе C также выступают вместе с Великобританией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа С, 2 января

Греция – Япония

  • Мария Саккари – Наоми Осака
  • Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки
📺 Видеотрансляция

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей

