Греция – Япония. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 2 января в Австралии стартовал первый турнир нового сезона – командные соревнования United Cup 2026.

Ориентировочно в 11:00 по Киеву в городе Перт матчевое противостояние начнут сборные Греции и Японии, которые в группе C также выступают вместе с Великобританией.

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа С, 2 января

Греция – Япония

Мария Саккари – Наоми Осака

Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки

Мария Саккари / Стефанос Циципас – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки

