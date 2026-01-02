Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Испании высказался по поводу ситуации вокруг Хаби Алонсо
Испания
Тренер сборной Испании высказался по поводу ситуации вокруг Хаби Алонсо

Де ла Фуэнте прокомментировал критику тренера Реали

Тренер сборной Испании высказался по поводу ситуации вокруг Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался по поводу критических замечаний в адрес Хаби Алонсо, который тренирует мадридский «Реал».

«Подобная реакция не вызывает у меня удивления, ведь таков жизненный уклад. Как только команда перестает показывать результат, основной удар приходится на тренера; именно он становится объектом критики номер один. С другой стороны, всегда приятно слышать комплименты и похвалу в свой адрес, когда ситуация складывается удачно.

Именно поэтому крайне необходимо сохранять эмоциональную стабильность. Важно не терять голову от триумфов и не впадать в отчаяние после неудач. Равновесие – это фундамент.

Нужно осознавать: при хороших результатах тебя готовы превозносить, но стоит наступить черной полосе, как тебя тут же смешают с грязью», – подчеркнул де ла Фуэнте.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Луис де ла Фуэнте Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: AS
