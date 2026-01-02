Тренер сборной Испании высказался по поводу ситуации вокруг Хаби Алонсо

Тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался по поводу критических замечаний в адрес Хаби Алонсо, который тренирует мадридский «Реал».

«Подобная реакция не вызывает у меня удивления, ведь таков жизненный уклад. Как только команда перестает показывать результат, основной удар приходится на тренера; именно он становится объектом критики номер один. С другой стороны, всегда приятно слышать комплименты и похвалу в свой адрес, когда ситуация складывается удачно.

Именно поэтому крайне необходимо сохранять эмоциональную стабильность. Важно не терять голову от триумфов и не впадать в отчаяние после неудач. Равновесие – это фундамент.

Нужно осознавать: при хороших результатах тебя готовы превозносить, но стоит наступить черной полосе, как тебя тут же смешают с грязью», – подчеркнул де ла Фуэнте.