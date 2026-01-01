Он забивал 4 гола Лунину. Клуб АПЛ подписал недешевого форварда
Валентин Кастельянос переходит в Вест Хэм из Лацио
Аргентинский нападающий римского «Лацио» Валентин Кастельянос вскоре перейдет в лондонский «Вест Хэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «молотобойцы» заплатят за 27-летнего футболиста 29 миллионов евро.
Отмечается, что игрок подпишет с клубом долгосрочный контракт.
В 2023 году Валентин Кастельянос в составе «Жироны» оформил покер в матче против «Реала» (4:2), ворота которого защищал Андрей Лунин.
В сезоне 2025/26 Валентин Кастельянос провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее главный тренер «Милана» подтвердил подписание нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга.
🚨⚒️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷
West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn
