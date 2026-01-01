Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 22:30 |
Он забивал 4 гола Лунину. Клуб АПЛ подписал недешевого форварда

Валентин Кастельянос переходит в Вест Хэм из Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

Аргентинский нападающий римского «Лацио» Валентин Кастельянос вскоре перейдет в лондонский «Вест Хэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «молотобойцы» заплатят за 27-летнего футболиста 29 миллионов евро.

Отмечается, что игрок подпишет с клубом долгосрочный контракт.

В 2023 году Валентин Кастельянос в составе «Жироны» оформил покер в матче против «Реала» (4:2), ворота которого защищал Андрей Лунин.

В сезоне 2025/26 Валентин Кастельянос провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Милана» подтвердил подписание нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга.

Валентин Кастельянос Вест Хэм Лацио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
