ОФИЦИАЛЬНО. Ницца возвращает во Францию ​​перспективного нападающего

Французская «Ницца» оформила аренду нападающего Элье Ваи, права на которого принадлежат «Айнтрахту».

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, арендное соглашение подписано на полгода и не содержит пункта о возможности последующего выкупа футболиста.

За этот переход немецкая сторона выручит 1,5 млн евро. В нынешней кампании 22–летний форвард отметился лишь одним забитым мячом в 14 поединках за «Айнтрахт», причем в большинстве случаев он вступал в игру, выходя на замену.