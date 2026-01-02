Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ницца возвращает во Францию ​​перспективного нападающего
Франция
02 января 2026, 05:04 | Обновлено 02 января 2026, 05:05
75
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ницца возвращает во Францию ​​перспективного нападающего

Французский клуб подписал талантливого форварда на полгода

02 января 2026, 05:04 | Обновлено 02 января 2026, 05:05
75
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ницца возвращает во Францию ​​перспективного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine

Французская «Ницца» оформила аренду нападающего Элье Ваи, права на которого принадлежат «Айнтрахту».

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, арендное соглашение подписано на полгода и не содержит пункта о возможности последующего выкупа футболиста.

За этот переход немецкая сторона выручит 1,5 млн евро. В нынешней кампании 22–летний форвард отметился лишь одним забитым мячом в 14 поединках за «Айнтрахт», причем в большинстве случаев он вступал в игру, выходя на замену.

По теме:
Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила тренера и сразу же назначила его преемника
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Ницца Айнтрахт Франкфурт трансферы Лиги 1 Элье Ваи
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01 января 2026, 10:18 5
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?

Александр не дал согласия на организацию боя против Итаумы

Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 01 января 2026, 08:33 1
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»

Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Теннис | 01.01.2026, 23:40
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02.01.2026, 06:22
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 4
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем