ОФИЦИАЛЬНО. Ницца возвращает во Францию перспективного нападающего
Французский клуб подписал талантливого форварда на полгода
Французская «Ницца» оформила аренду нападающего Элье Ваи, права на которого принадлежат «Айнтрахту».
Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, арендное соглашение подписано на полгода и не содержит пункта о возможности последующего выкупа футболиста.
За этот переход немецкая сторона выручит 1,5 млн евро. В нынешней кампании 22–летний форвард отметился лишь одним забитым мячом в 14 поединках за «Айнтрахт», причем в большинстве случаев он вступал в игру, выходя на замену.
Nouveau challenge, grande motivation. ⚡ pic.twitter.com/I38vyaPg53— OGC Nice (@ogcnice) January 1, 2026
