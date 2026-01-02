Лука МОДРИЧ: «Роналду плакал из-за этого тренера и все потому, что...»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью.

«Моуринью – особенный. И как тренер, и как человек. Именно он хотел видеть меня в «Реале», без Моуринью я бы никогда туда не попал. Жаль, что мы провели вместе только один сезон.

Я видел, что Роналду плакал из-за этого тренера. Роналду – это человек, который выкладывается на поле на все сто, и он пострадал от Жозе только потому, что один раз не побежал за защитником соперника», – сказал Модрич.

