ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Андрей Николаевич – о Луке Модриче
Президент УАФ и бывший лидер «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал переход Луки Модрича в «россонери».
«Модрича вообще не нужно ни с кем сравнивать. Это настоящий мастер своего дела, футбольный гений, который пришел в наш клуб с колоссальной мотивацией. У него осталось много энергии, и приятно наблюдать за тем, как он отдается работе», – сказал Шевченко
В этом сезоне в активе Модрича 15 матчей, один гол и две результативные передачи.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.
