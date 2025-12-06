ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Президент УАФ и бывший лидер «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал переход Луки Модрича в «россонери».

«Модрича вообще не нужно ни с кем сравнивать. Это настоящий мастер своего дела, футбольный гений, который пришел в наш клуб с колоссальной мотивацией. У него осталось много энергии, и приятно наблюдать за тем, как он отдается работе», – сказал Шевченко

В этом сезоне в активе Модрича 15 матчей, один гол и две результативные передачи.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.