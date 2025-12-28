Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла и Манчестер Сити на двоих имеют 14 побед подряд в АПЛ
Англия
28 декабря 2025, 09:16
Астон Вилла и Манчестер Сити на двоих имеют 14 побед подряд в АПЛ

Рассмотрим текущие победные серии всех команд чемпионата Англии

Астон Вилла и Манчестер Сити на двоих имеют 14 побед подряд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла и Манчестер Сити имеют самые длинные победные серии в АПЛ. Суммарно бирмингемцы и горожане победили в 14 матчах чемпионата подряд (8 и 6 соответственно).

Астон Вилла получила свою 8-ю последовательную победу в выездной игре против Челси, Манчестер Сити – 6-ю, а также на выезде против Ноттингем Форест.

По 3 победы подряд имеют в своем активе Арсенал, Фулхэм и Ливерпуль.

Текущие победные серии команд в АПЛ

  • 8 – Астон Вилла (Борнмут, Лидс Юнайтед, Вулверхэмптон, Брайтон, Арсенал, Вест Хэм Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Челси)
  • 6 – Манчестер Сити (Лидс Юнайтед, Фулхэм, Сандерленд, Кристал Пэлас, Вест Хэм Юнайтед, Ноттингем Форест)
  • 3 – Арсенал (Вулверхэмптон, Эвертон, Брайтон)
  • 3 – Фулгэм (Бернли, Ноттингем Форест, Вест Хэм Юнайтед)
  • 3 – Ливерпуль (Брайтон, Тоттенхэм Хотспур, Вулверхэмптон)
  • 2 – Брентфорд (Вулверхэмптон, Борнмут)
  • 1 – Лидс Юнайтед (Кристал Пэлас)
  • 1 – Манчестер Юнайтед (Ньюкасл Юнайтед)
  • 0 – другие команды
Сергей Турчак Источник: Instagram
