Астон Вилла и Манчестер Сити на двоих имеют 14 побед подряд в АПЛ
Рассмотрим текущие победные серии всех команд чемпионата Англии
Астон Вилла и Манчестер Сити имеют самые длинные победные серии в АПЛ. Суммарно бирмингемцы и горожане победили в 14 матчах чемпионата подряд (8 и 6 соответственно).
Астон Вилла получила свою 8-ю последовательную победу в выездной игре против Челси, Манчестер Сити – 6-ю, а также на выезде против Ноттингем Форест.
По 3 победы подряд имеют в своем активе Арсенал, Фулхэм и Ливерпуль.
Текущие победные серии команд в АПЛ
- 8 – Астон Вилла (Борнмут, Лидс Юнайтед, Вулверхэмптон, Брайтон, Арсенал, Вест Хэм Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Челси)
- 6 – Манчестер Сити (Лидс Юнайтед, Фулхэм, Сандерленд, Кристал Пэлас, Вест Хэм Юнайтед, Ноттингем Форест)
- 3 – Арсенал (Вулверхэмптон, Эвертон, Брайтон)
- 3 – Фулгэм (Бернли, Ноттингем Форест, Вест Хэм Юнайтед)
- 3 – Ливерпуль (Брайтон, Тоттенхэм Хотспур, Вулверхэмптон)
- 2 – Брентфорд (Вулверхэмптон, Борнмут)
- 1 – Лидс Юнайтед (Кристал Пэлас)
- 1 – Манчестер Юнайтед (Ньюкасл Юнайтед)
- 0 – другие команды
