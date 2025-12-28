Астон Вилла и Манчестер Сити на двоих имеют 14 побед подряд в АПЛ

Астон Вилла и Манчестер Сити имеют самые длинные победные серии в АПЛ. Суммарно бирмингемцы и горожане победили в 14 матчах чемпионата подряд (8 и 6 соответственно).

Астон Вилла получила свою 8-ю последовательную победу в выездной игре против Челси, Манчестер Сити – 6-ю, а также на выезде против Ноттингем Форест.

По 3 победы подряд имеют в своем активе Арсенал, Фулхэм и Ливерпуль.

Текущие победные серии команд в АПЛ