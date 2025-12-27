В ВСУ обвинили Милевского в уклонении от мобилизации

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз критически высказался об экс-футболисте «Динамо» Артеме Милевском.

«Милевский каким-то образом избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета», – отметил Олег Симороз.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.