В ВСУ обвинили Милевского в уклонении от мобилизации
Симороз – об экс-игроке «Динамо»
Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз критически высказался об экс-футболисте «Динамо» Артеме Милевском.
«Милевский каким-то образом избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета», – отметил Олег Симороз.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
