27 декабря 2025, 23:35 |
В ВСУ обвинили Милевского в уклонении от мобилизации

Симороз – об экс-игроке «Динамо»

Instagram. Артем Милевский

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз критически высказался об экс-футболисте «Динамо» Артеме Милевском.

«Милевский каким-то образом избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета», – отметил Олег Симороз.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Олег Симороз Артем Милевский Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Demid Romanchik
Це суб'єктивна точка зору людини.А не ЗСУ...Ви звідки взялися такі?
