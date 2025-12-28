Почти 100 очков. Барселона стала победителем 2025 года в испанской Ла Лиге

Барселона набрала в испанской Ла Лиге 96 очков в 2025 году, что явилось лучшим результатом среди всех команд чемпионата.

Реал в этом году набрал на 10 очков меньше (86, 2-е место).

Третьим закончил год Вильярреал (75), на 3 очка опередивший Атлетико (72).

Сводная таблица испанской Ла Лиги за 2025 год