  4. Почти 100 очков. Барселона стала победителем 2025 года в испанской Ла Лиге
Испания
28 декабря 2025, 00:06 | Обновлено 28 декабря 2025, 00:55
Почти 100 очков. Барселона стала победителем 2025 года в испанской Ла Лиге

Реал набрал на 10 очков меньше блаугранас за календарный год

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона набрала в испанской Ла Лиге 96 очков в 2025 году, что явилось лучшим результатом среди всех команд чемпионата.

Реал в этом году набрал на 10 очков меньше (86, 2-е место).

Третьим закончил год Вильярреал (75), на 3 очка опередивший Атлетико (72).

Сводная таблица испанской Ла Лиги за 2025 год

  • 96 – Барселона (37 матчей, 102:37)
  • 86 – Реал (38 матчей, 73:36)
  • 75 – Вильярреал (36 матчей, 68:36)
  • 72 – Атлетико (38 матчей, 68:34)
  • 63 – Бетис (37 матчей, 65:47)
  • 60 – Эспаньол (37 матчей, 46:38)
  • 57 – Атлетик (37 матчей, 41:36)
  • 54 – Сельта (37 матчей, 52:48)
  • 50 – Валенсия (38 матчей, 44:54)
  • 48 – Райо Вальекано (37 матчей, 34:44)
  • 46 – Хетафе (37 матчей, 36:46)
  • 45 – Осасуна (37 матчей, 42:45)
  • 43 – Алавес (37 матчей, 31:38)
  • 39 – Севилья (37 матчей, 46:54)
  • 38 – Реал Сосьедад (37 матчей, 40:58)
  • 36 – Мальорка (36 матчей, 35:47)
  • 31 – Жирона (37 матчей, 33:68)
  • 22 – Эльче (17 матчей, 23:20)
  • 22 – Леганес (20 матчей, 22:28)
  • 11 – Овьедо (17 матчей, 7:26)
  • 10 – Леванте (16 матчей, 7:29)
  • 10 – Лас-Пальмас (20 матчей, 17:34)
  • 4 – Вальядолид (20 матчей, 14:53)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид статистика Вильярреал
