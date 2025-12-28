Испания28 декабря 2025, 00:06 | Обновлено 28 декабря 2025, 00:55
Почти 100 очков. Барселона стала победителем 2025 года в испанской Ла Лиге
Реал набрал на 10 очков меньше блаугранас за календарный год
Барселона набрала в испанской Ла Лиге 96 очков в 2025 году, что явилось лучшим результатом среди всех команд чемпионата.
Реал в этом году набрал на 10 очков меньше (86, 2-е место).
Третьим закончил год Вильярреал (75), на 3 очка опередивший Атлетико (72).
Сводная таблица испанской Ла Лиги за 2025 год
- 96 – Барселона (37 матчей, 102:37)
- 86 – Реал (38 матчей, 73:36)
- 75 – Вильярреал (36 матчей, 68:36)
- 72 – Атлетико (38 матчей, 68:34)
- 63 – Бетис (37 матчей, 65:47)
- 60 – Эспаньол (37 матчей, 46:38)
- 57 – Атлетик (37 матчей, 41:36)
- 54 – Сельта (37 матчей, 52:48)
- 50 – Валенсия (38 матчей, 44:54)
- 48 – Райо Вальекано (37 матчей, 34:44)
- 46 – Хетафе (37 матчей, 36:46)
- 45 – Осасуна (37 матчей, 42:45)
- 43 – Алавес (37 матчей, 31:38)
- 39 – Севилья (37 матчей, 46:54)
- 38 – Реал Сосьедад (37 матчей, 40:58)
- 36 – Мальорка (36 матчей, 35:47)
- 31 – Жирона (37 матчей, 33:68)
- 22 – Эльче (17 матчей, 23:20)
- 22 – Леганес (20 матчей, 22:28)
- 11 – Овьедо (17 матчей, 7:26)
- 10 – Леванте (16 матчей, 7:29)
- 10 – Лас-Пальмас (20 матчей, 17:34)
- 4 – Вальядолид (20 матчей, 14:53)
