Сборные Уганды и Танзании не определили победителя в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок, который состоялся 27 декабря на арене Al Barid Stadium в Рабате, завершился вничью со счетом 1:1.

Счет открыла Танзания, на 59-й минуте Саймон Мсува реализовал пенальти.

Уганда отыгралась на 80-й минуте. Уче Икпизу замкнул передачу Дениса Омеди (1:1).

На 90+1-й минуте игрок Уганды Аллан Окелло пробил с пенальти выше ворот, упустив шанс принести журавлям победу.

Кубок африканских наций

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Рабат (Марокко)

Уганда – Танзания – 1:1

Голы: Уче Икпизу, 80 – Мсува, 59 (пен)

Незабитый пенальти: Аллан Окелло, 90+1 (Уганда)

Видео голоа и обзор матча