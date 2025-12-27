Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уганда – Танзания – 1:1. Незабитый пенальти на 90+1 мин. Видео голов, обзор
Кубок Африки
Уганда
27.12.2025 19:30 – FT 1 : 1
Танзания
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 21:43 | Обновлено 27 декабря 2025, 21:55
Уганда – Танзания – 1:1. Незабитый пенальти на 90+1 мин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

Уганда – Танзания – 1:1. Незабитый пенальти на 90+1 мин. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Уганды и Танзании не определили победителя в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок, который состоялся 27 декабря на арене Al Barid Stadium в Рабате, завершился вничью со счетом 1:1.

Счет открыла Танзания, на 59-й минуте Саймон Мсува реализовал пенальти.

Уганда отыгралась на 80-й минуте. Уче Икпизу замкнул передачу Дениса Омеди (1:1).

На 90+1-й минуте игрок Уганды Аллан Окелло пробил с пенальти выше ворот, упустив шанс принести журавлям победу.

Кубок африканских наций

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Рабат (Марокко)

Уганда – Танзания – 1:1

Голы: Уче Икпизу, 80 – Мсува, 59 (пен)

Незабитый пенальти: Аллан Окелло, 90+1 (Уганда)

Видео голоа и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Uche Ikpeazu (Уганда).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Simon Msuva (Танзания).
ФОТО. На Кубке африканских наций завирусился мем с пышногрудой журналисткой
Журавлиная боль. Уганда не забила пенальти Танзании на 90+1 минуте
Камбэк последних секунд. Лацио упустил победу под занавес матча
пенальти сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
