Англия27 декабря 2025, 22:38 |
548
0
Лишь 5 раз команды АПЛ имели более длинные победные серии, чем Астон Вилла
Правда, до рекорда ХХІ века бирмингемцам еще очень далеко
27 декабря 2025, 22:38 |
548
0
Астон Вилла в 18-м туре АПЛ продолжила свою победную серию во всех турнирах до 11 матчей, одержав выездную победу над Челси со счетом 2:1.
В ХХ веке команды Премьер-Лиги лишь 5 раз имели более длинную серию из одних побед.
Рекордсменом века является Манчестер Сити, сумевший в 2020-2021 годах победить в 21 матче подряд.
Самые длинные победные серии клубов АПЛ в ХХІ веке во всех турнирах
- 21 – Манчестер Сити (2020-2021)
- 12 – Челси (2009)
- 12 – Арсенал (2007)
- 12 – Арсенал (2002)
- 12 – Арсенал (2000)
- 11 – Астон Вилла (2025)
- 11 – Арсенал (2018)
- 11 – Манчестер Сити (2017)
- 11 – Манчестер Сити (2015)
- 11 – Манчестер Юнайтед (2009)
- 11 – Ливерпуль (2006)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2025, 08:33 24
Красничи переедет в Житомир
Хоккей | 27 декабря 2025, 01:45 0
Швеция обыграла Словакию
Футбол | 27.12.2025, 21:30
Футбол | 27.12.2025, 22:07
Футбол | 27.12.2025, 13:22
Комментарии 0
Популярные новости
26.12.2025, 07:00 7
Футбол
27.12.2025, 06:47 18
26.12.2025, 00:01 12
27.12.2025, 10:45 1
26.12.2025, 08:52 2