Лишь 5 раз команды АПЛ имели более длинные победные серии, чем Астон Вилла

Астон Вилла в 18-м туре АПЛ продолжила свою победную серию во всех турнирах до 11 матчей, одержав выездную победу над Челси со счетом 2:1.

В ХХ веке команды Премьер-Лиги лишь 5 раз имели более длинную серию из одних побед.

Рекордсменом века является Манчестер Сити, сумевший в 2020-2021 годах победить в 21 матче подряд.

Самые длинные победные серии клубов АПЛ в ХХІ веке во всех турнирах