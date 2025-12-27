Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 декабря 2025, 22:38 |
Лишь 5 раз команды АПЛ имели более длинные победные серии, чем Астон Вилла

Правда, до рекорда ХХІ века бирмингемцам еще очень далеко

Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла в 18-м туре АПЛ продолжила свою победную серию во всех турнирах до 11 матчей, одержав выездную победу над Челси со счетом 2:1.

В ХХ веке команды Премьер-Лиги лишь 5 раз имели более длинную серию из одних побед.

Рекордсменом века является Манчестер Сити, сумевший в 2020-2021 годах победить в 21 матче подряд.

Самые длинные победные серии клубов АПЛ в ХХІ веке во всех турнирах

  • 21 – Манчестер Сити (2020-2021)
  • 12 – Челси (2009)
  • 12 – Арсенал (2007)
  • 12 – Арсенал (2002)
  • 12 – Арсенал (2000)
  • 11 – Астон Вилла (2025)
  • 11 – Арсенал (2018)
  • 11 – Манчестер Сити (2017)
  • 11 – Манчестер Сити (2015)
  • 11 – Манчестер Юнайтед (2009)
  • 11 – Ливерпуль (2006)
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Сити Челси Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: Instagram
