Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану Роналду забил 40+ голов в 14 разных календарных годах
Другие новости
27 декабря 2025, 22:56 | Обновлено 27 декабря 2025, 23:00
224
0

Криштиану Роналду забил 40+ голов в 14 разных календарных годах

Португалец продолжает переписывать рекорды футбола

27 декабря 2025, 22:56 | Обновлено 27 декабря 2025, 23:00
224
0
Криштиану Роналду забил 40+ голов в 14 разных календарных годах
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду в 14-й раз в своей карьере забил 40+ голов в календарном году.

Свой 40-й гол в 2025 году португалец забил в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Ни один другой футболист в истории не имеет подобной статистики.

Годы, в которых Криштиану Роналду забил 40+ голов во всех турнирах (14)

  • 2010 – 48
  • 2011 – 60
  • 2012 – 63
  • 2013 – 69
  • 2014 – 61
  • 2015 – 57
  • 2016 – 55
  • 2017 – 53
  • 2018 – 49
  • 2020 – 44
  • 2021 – 47
  • 2023 – 54
  • 2024 – 43
  • 2025 – 40
По теме:
Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
ВИДЕО. Отмененный гол: как судья украл хет-трик у Роналду
ВИДЕО. Голевая машина: Роналду забил пяткой и оформил дубль за 15 минут
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

ФОТО. На Кубке африканских наций завирусился мем с пышногрудой журналисткой
Футбол | 27 декабря 2025, 21:52 0
ФОТО. На Кубке африканских наций завирусился мем с пышногрудой журналисткой
ФОТО. На Кубке африканских наций завирусился мем с пышногрудой журналисткой

В соцсетях обсуждают вирусный момент с Кубка африканских наций

Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27.12.2025, 18:41
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27.12.2025, 13:22
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 5
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем