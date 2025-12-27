Другие новости27 декабря 2025, 22:56 | Обновлено 27 декабря 2025, 23:00
Криштиану Роналду забил 40+ голов в 14 разных календарных годах
Португалец продолжает переписывать рекорды футбола
Криштиану Роналду в 14-й раз в своей карьере забил 40+ голов в календарном году.
Свой 40-й гол в 2025 году португалец забил в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Ни один другой футболист в истории не имеет подобной статистики.
Годы, в которых Криштиану Роналду забил 40+ голов во всех турнирах (14)
- 2010 – 48
- 2011 – 60
- 2012 – 63
- 2013 – 69
- 2014 – 61
- 2015 – 57
- 2016 – 55
- 2017 – 53
- 2018 – 49
- 2020 – 44
- 2021 – 47
- 2023 – 54
- 2024 – 43
- 2025 – 40
