Криштиану Роналду забил 40+ голов в 14 разных календарных годах

Криштиану Роналду в 14-й раз в своей карьере забил 40+ голов в календарном году.

Свой 40-й гол в 2025 году португалец забил в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Ни один другой футболист в истории не имеет подобной статистики.

Годы, в которых Криштиану Роналду забил 40+ голов во всех турнирах (14)