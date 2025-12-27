ФОТО. На Кубке африканских наций завирусился мем с пышногрудой журналисткой

В соцсетях стремительно набирает популярность видео с участием главного тренера сборной Замбии Мозеса Сичоне, которое уже стало полноценным мемом.

Оригинальный ролик был опубликован в формате шуточного поста. Автор публикации иронично оформил пост как диалог между журналисткой и тренером, добавив вымышленные цитаты:

«Интервьюер: что было самым сложным моментом матча?», – «Мозес Сичоне (тренер Замбии): этот момент».

Таким образом, приведенные реплики не являются реальными словами журналистки и наставника, а представляют собой юмористическую интерпретацию автора поста, который обыграл неловкий и забавный момент во время интервью.

Несмотря на шуточный формат, мем быстро стал вирусным в X (Twitter). Болельщики оценили юмор ситуации и превратили эпизод в один из самых обсуждаемых мемов нынешнего Кубка африканских наций.