ФОТО. На Кубке африканских наций завирусился мем с пышногрудой журналисткой
В соцсетях обсуждают вирусный момент с Кубка африканских наций
В соцсетях стремительно набирает популярность видео с участием главного тренера сборной Замбии Мозеса Сичоне, которое уже стало полноценным мемом.
Оригинальный ролик был опубликован в формате шуточного поста. Автор публикации иронично оформил пост как диалог между журналисткой и тренером, добавив вымышленные цитаты:
«Интервьюер: что было самым сложным моментом матча?», – «Мозес Сичоне (тренер Замбии): этот момент».
Таким образом, приведенные реплики не являются реальными словами журналистки и наставника, а представляют собой юмористическую интерпретацию автора поста, который обыграл неловкий и забавный момент во время интервью.
Несмотря на шуточный формат, мем быстро стал вирусным в X (Twitter). Болельщики оценили юмор ситуации и превратили эпизод в один из самых обсуждаемых мемов нынешнего Кубка африканских наций.
Interviewer: What has been the most complicated part of the match?— No Context AFCON (@NoContextEPL) December 27, 2025
🗣️ Moses Sichone (Zambia's coach): This moment. 🤣 pic.twitter.com/1YAfbNT1U3
