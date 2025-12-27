Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 22:00
Источник: Шахтер потерял популярность у украинских футболистов

Игроки не хотят переходить в украинский гранд

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» потерял популярность на украинском трансферном рынке.

По информации украинского журналиста Ильи Дудки, «Шахтер» теряет привлекательность для украинских футболистов из-за высокой конкуренции с легионерами. Дудка привел пример недавнего перехода Александра Пихаленка, который, несмотря на то, что является воспитанником «горняков», в итоге выбрал киевское «Динамо».

«Шахтер» завершил первую часть сезона УПЛ на втором месте, имея в активе 35 очков.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил нынешних бразильцев донецкого «Шахтера».

