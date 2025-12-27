Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 19:05 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:09
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?

Сидни Суини связывают романтическими отношениями с Кристианом Пулишичем...

X. Кристиан Пулишич и Сидни Суини

В Италии и США активно обсуждают слухи о возможных отношениях между нападающим «Милана» Кристианом Пулишичем и известной актрисой Сидни Суини. Информация появилась в соцсетях и быстро стала вирусной, однако официальных подтверждений этому нет.

По данным итальянских источников, слух зародился на странице Instagram DNA Bomber и вызвал бурную реакцию пользователей, породив множество комментариев и мемов. В Италии новость восприняли с энтузиазмом, тогда как в США – более сдержанно.

При этом отмечается, что оба, вероятно, уже состоят в отношениях. В 2024 году Пулишич начал встречаться с гольфисткой Алексой Мелтон – их последнее совместное фото датируется июнем. Суини ранее рассталась с Джонатаном Давино и до начала ноября ее связывали с предпринимателем Скутером Брауном.

На данный момент ни Пулишич, ни Суини слухи не комментировали.

Источник: La Gazzetta dello Sport
