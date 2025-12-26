Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть «Эвертон» уже этой зимой.

Как сообщает источник, турецкий «Галатасарай» определил украинца своим приоритетом на зимнее трансферное окно.

Стамбульский клуб ищет усиление левого фланга обороны и высоко оценивает стабильную игру Миколенко в АПЛ. В «Эвертоне» пока не комментируют возможный трансфер, однако интерес со стороны «Галатасарая» может заставить английский клуб рассмотреть предложение.

Напомним, Миколенко является основным игроком «ирисок» и регулярно выходит в стартовом составе команды.