Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть «Эвертон» уже этой зимой.

Как сообщает источник, турецкий «Галатасарай» определил украинца своим приоритетом на зимнее трансферное окно.

Стамбульский клуб ищет усиление левого фланга обороны и высоко оценивает стабильную игру Миколенко в АПЛ. В «Эвертоне» пока не комментируют возможный трансфер, однако интерес со стороны «Галатасарая» может заставить английский клуб рассмотреть предложение.

Напомним, Миколенко является основным игроком «ирисок» и регулярно выходит в стартовом составе команды.

По теме:
Будковский подтвердил, что может покинуть Украину ради иностранного клуба
Криштиану будет против? Шахтер хочет подписать одноклубника Роналду
Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины
Галатасарай Эвертон трансферы чемпионат Турции по футболу Виталий Миколенко трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 1
GloryUkraine
Тільки не до турків. Навіть з Евертону це крок назад. 
