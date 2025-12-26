Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Украина. Премьер лига
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо

Красничи переедет в Житомир

Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илир Красничи

Трансфер полузащитника Илира Красничи из «Колоса» в житомирское «Полесье» находится на финальной стадии.

Как сообщает ТаТоТаке, накануне стороны достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста. Сейчас клубы согласовывают детали трансферной сделки, которую могут официально оформить в ближайшее время.

Ожидается, что контракт с футболистом сборной Косово, который сейчас находится на родине, будет подписан на 3,5 года. По информации источников, сумма трансфера не превысит 2 млн евро – примерно столько же «Полесье» ранее потратило на приобретение Эмерллаху.

трансферы презентация Полесье Житомир трансферы УПЛ Колос Ковалевка Илир Красничи
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
happy
Це не дивно. Суркіс, мабуть, пропонував тисячу, а Полісся — 2 млн. Різниця очевидна. Динамо не може за витратами конкурувати з ними.
Artem_Ponomar
як видно, Поліссі почали подобатись косовські граці
