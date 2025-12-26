Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо

Трансфер полузащитника Илира Красничи из «Колоса» в житомирское «Полесье» находится на финальной стадии.

Как сообщает ТаТоТаке, накануне стороны достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста. Сейчас клубы согласовывают детали трансферной сделки, которую могут официально оформить в ближайшее время.

Ожидается, что контракт с футболистом сборной Косово, который сейчас находится на родине, будет подписан на 3,5 года. По информации источников, сумма трансфера не превысит 2 млн евро – примерно столько же «Полесье» ранее потратило на приобретение Эмерллаху.