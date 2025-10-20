Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не устроила сумма. Динамо отказалось делать трансфер футболиста
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 21:18 |
1114
0

Илир Красничи интересовал киевлян

ФК Колос. Илир Красничи

Защитник «Колоса» Илир Красничи может уже ближайшей зимой сменить клубную прописку.

По информации источника, к центрбеку предметный интерес проявляют житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты». В прошлое лето игрока хотело видеть у себя «Динамо», предлагая аренду с правом выкупа. Однако тогда «Колос» запросил сумму трансфера в размере 1,5-2 миллионов долларов и сделка сорвалась.

Кроме украинских клубов к Красничи есть интерес и из-за рубежа, но речь не идет о европейской топ-лиге. «Колос» сейчас повысил ценник за футболиста и требует три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что за Красничи также следит «Металлист 1925».

трансферы Полесье Житомир Металлист 1925 ТаТоТаке трансферы УПЛ Колос Ковалевка Илир Красничи Карпаты Львов Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
