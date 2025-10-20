Не устроила сумма. Динамо отказалось делать трансфер футболиста

Защитник «Колоса» Илир Красничи может уже ближайшей зимой сменить клубную прописку.

По информации источника, к центрбеку предметный интерес проявляют житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты». В прошлое лето игрока хотело видеть у себя «Динамо», предлагая аренду с правом выкупа. Однако тогда «Колос» запросил сумму трансфера в размере 1,5-2 миллионов долларов и сделка сорвалась.

Кроме украинских клубов к Красничи есть интерес и из-за рубежа, но речь не идет о европейской топ-лиге. «Колос» сейчас повысил ценник за футболиста и требует три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что за Красничи также следит «Металлист 1925».