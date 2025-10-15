Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье и Металлист 1925 нацелились на легионера из чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 13:47
Полесье и Металлист 1925 нацелились на легионера из чемпионата Украины

Клубы заинтересованы в услугах защитника «Колоса» Илира Красничи

ФК Колос Ковалевка. Илир Красничи

Центральный защитник «Колоса» из Ковалевки и сборной Косова Илир Красничи может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил ТаТоТаке.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925», которые считают игрока идеальным усилением в линию защиты. Обе команды давно следят за прогрессом Илира и попытаются оформить полноценный трансфер.

По информации источника, «Колос» понимает, что удержать важного защитника будет непросто, но готов использовать конкуренцию между другими клубами, чтобы получить привлекательное финансовое предложение. Ожидается, что трансфер Красничи позволит заработать 1-1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне косовский защитник провел семь матчей в чемпионате и один раз сыграл в Кубке Украины. Контракт Илира истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.

Во время международной паузы «Колос» провел товарищеский матч против «Полесья», в котором потерпел поражение со счетом 1:2.

Колос Ковалевка Полесье Житомир Металлист 1925 Илир Красничи ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua




