ВИДЕО. Английская журналистка упала в прямом эфире

Британская телеведущая Лаура Вудс потеряла сознание в прямом эфире перед матчем женской сборной Англии.

38-летняя телезвезда ITV начала эфир вместе с Ианом Райтом и Анитой Асанте, однако внезапно упала – коллеги успели ее подхватить. Трансляция сразу ушла на рекламу, а позже Вудс написала в Instagram, что причиной обморока стал вирус: «Мне просто нужен отдых и вода».

Партнер журналистки Адам Коллард также сообщил, что она под наблюдением врачей. На месте Вудс оперативно заменила ведущая Кэти Шэнэхэн, пожелавшая ей скорейшего выздоровления.

Лаура Вудс считается одной из ведущих лиц британских футбольных эфиров и регулярно работает на матчах сборной Англии, а также в Лиге чемпионов на TNT Sports.