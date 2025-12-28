Кому приготовиться на выход из УПЛ. Известный тренер дал свой прогноз

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный отечественный тренер Александр Бабич подвел итог осенней части сезона в УПЛ, а также заглянул в ближайшее будущее, сделав прогноз на то, кто из команд окажется в переходной зоне или вылетит из Премьер-лиги.

– Александр Александрович, какие четыре команды, на ваш взгляд займут места с 13-го по 16 место?

– Несмотря на то, что я назвал «Александрию» главным, на данный момент, разочарованием чемпионата, думаю, они все-таки выберутся из подвала турнирной таблицы. А в зоне вылета и зоне переходных матчей окажутся «Полтава», «Эпицентр», «Кудровка» и «Оболонь».

Напомним, что базовая дата старта весенней части сезона в УПЛ – 21 февраля.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ЛНЗ 16 11 2 3 20 - 8 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 35 2 Шахтер Донецк 16 10 5 1 42 - 12 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 35 3 Полесье 16 9 3 4 26 - 11 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 30 4 Динамо Киев 16 7 5 4 35 - 21 21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 26 5 Кривбасс 16 7 5 4 28 - 24 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 26 6 Колос Ковалевка 16 6 7 3 17 - 13 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 25 7 Металлист 1925 15 6 6 3 18 - 12 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 24 8 Заря 16 6 5 5 19 - 18 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 23 9 Карпаты Львов 16 4 7 5 20 - 21 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 19 10 Рух Львов 16 6 1 9 15 - 23 21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 19 11 Верес 15 4 6 5 13 - 17 21.02.26 18:00 Верес - Полтава 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 18 12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17 13 Кудровка 16 4 3 9 19 - 30 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 15 14 Эпицентр 16 4 2 10 18 - 27 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 14 15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11 16 Полтава 16 2 3 11 14 - 38 21.02.26 18:00 Верес - Полтава 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 9 Полная таблица