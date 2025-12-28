Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я хочу поцеловать этого игрока Манчестер Сити»
28 декабря 2025, 10:59
Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я хочу поцеловать этого игрока Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола расхвалил новичка «горожан» Райана Шерки

28 декабря 2025, 10:59
Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я хочу поцеловать этого игрока Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола расхвалил новичка «горожан» Райана Шерки. Специалист признался, что ему очень нравится игра француза.

«Всегда, когда мы подписываем игрока, мы ожидаем от него лучшего. Это верно. Но в реальности – невероятные ассисты, решающий гол.

С Райаном у меня такое ощущение с первого дня. Есть моменты, когда я на него кричу, и моменты, когда я хочу его поцеловать. Поэтому у меня с ним такие амбивалентные чувства, но я должен позволить ему проявлять свой невероятный талант», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне 22-летний Шерки забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 19 матчах на клубном уровне. Француз перебрался в Манчестер Сити из французского Лиона.

Пеп Гвардиола Райан Шерки Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
