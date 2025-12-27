Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сбросил все лишние килограммы за этот матч. Ну и команда»
Англия
27 декабря 2025, 18:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:10
647
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сбросил все лишние килограммы за этот матч. Ну и команда»

Тренера беспокоило, что он поправился на Рождество

27 декабря 2025, 18:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:10
647
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сбросил все лишние килограммы за этот матч. Ну и команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола доволен не только победой 2:1 над Ноттингем Форест в АПЛ, но и тем, что сумел похудеть во время матча.

«Сбросил за эту игры все лишние килограммы, которые набрал за Рождество. Я снова в хорошей форме. Ну и команду построил Шон Дайч. Очень сложная и очень важная победа».

«Снова лидируем в таблице АПЛ? Впереди еще 18 матчей, это длинная дорога. Мы прошли только первую часть», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити завершил для себя год восьмой кряду победой во всех турзнирах.

По теме:
Вирц впервые забил в АПЛ, а Ливерпуль уже в топ-4
Брентфорд с ассистом Ярмолюком обыграл Борнмут
Ярмолюк догнал Ярмоленко и Миколенко по количеству ассистов в АПЛ
Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27 декабря 2025, 01:45 0
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит

Швеция обыграла Словакию

Историческое достижение. Прервалась рекордная серия побед сборной Марокко
Футбол | 27 декабря 2025, 13:28 2
Историческое достижение. Прервалась рекордная серия побед сборной Марокко
Историческое достижение. Прервалась рекордная серия побед сборной Марокко

Мали сумела остановить команду Валидa Реграги

Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27.12.2025, 15:33
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 4
Бокс
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем