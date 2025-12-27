Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сбросил все лишние килограммы за этот матч. Ну и команда»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола доволен не только победой 2:1 над Ноттингем Форест в АПЛ, но и тем, что сумел похудеть во время матча.

«Сбросил за эту игры все лишние килограммы, которые набрал за Рождество. Я снова в хорошей форме. Ну и команду построил Шон Дайч. Очень сложная и очень важная победа».

«Снова лидируем в таблице АПЛ? Впереди еще 18 матчей, это длинная дорога. Мы прошли только первую часть», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити завершил для себя год восьмой кряду победой во всех турзнирах.