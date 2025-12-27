Англия27 декабря 2025, 18:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:10
647
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сбросил все лишние килограммы за этот матч. Ну и команда»
Тренера беспокоило, что он поправился на Рождество
27 декабря 2025, 18:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:10
647
0
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола доволен не только победой 2:1 над Ноттингем Форест в АПЛ, но и тем, что сумел похудеть во время матча.
«Сбросил за эту игры все лишние килограммы, которые набрал за Рождество. Я снова в хорошей форме. Ну и команду построил Шон Дайч. Очень сложная и очень важная победа».
«Снова лидируем в таблице АПЛ? Впереди еще 18 матчей, это длинная дорога. Мы прошли только первую часть», – сказал Гвардиола.
Манчестер Сити завершил для себя год восьмой кряду победой во всех турзнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 27 декабря 2025, 01:45 0
Швеция обыграла Словакию
Футбол | 27 декабря 2025, 13:28 2
Мали сумела остановить команду Валидa Реграги
Футбол | 27.12.2025, 15:33
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Комментарии 0
Популярные новости
26.12.2025, 10:00 1
27.12.2025, 09:29 4
26.12.2025, 10:32 3
25.12.2025, 22:53
25.12.2025, 19:49 4
26.12.2025, 00:23 1
26.12.2025, 08:34 7
26.12.2025, 10:42 14