ФОТО. На футболиста Реала набросились зоозащитники. Он играл с Забарным

Защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен оказался в центре обсуждений после публикаций с отдыха в зоопарке в Дубае.

Футболист провел рождественские каникулы в Fame Park – объекте, который в соцсетях называют «частной фермой», а на сайте – «санктуарием» с сотнями животных. Парк закрыт для широкой публики и принимает гостей по частным приглашениям.

Визит Хейсена вызвал волну критики. Одни болельщики недовольны поездкой игрока в момент, когда «Реал» испытывает проблемы с центральными защитниками. Другие осуждают сам факт посещения мест, где животные содержатся в неволе, обвиняя подобных гостей в поощрении жестокого обращения и нелегальной торговли животными.

При этом Хейсен – не единственный футболист, побывавший в Fame Park. Ранее там появлялись Винисиус, Тибо Куртуа, Лука Модрич, Ашраф Хакими, Фил Фоден, Ламин Ямаль, Рафинья и другие известные спортсмены и публичные персоны.

Несмотря на это, именно отдых Хейсена стал поводом для активных споров в X (Twitter), где пользователи призывают спортсменов быть более ответственными и осознанными, особенно в вопросах благополучия животных.