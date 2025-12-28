Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Болонья
28.12.2025 19:00 - : -
Сассуоло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 декабря 2025, 03:45 |
14
0

Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 19:00 по Киеву

28 декабря 2025, 03:45 |
14
0
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря, свою встречу в итальянской Серии А проведут Болонья – Сассуоло. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болонья

В последние сезоны Болонья превратилась из крепкого середняка, в команду с претензиями на еврокубки. Сейчас клуб идет седьмым в чемпионате, хотя имеет матчи в запасе, по сравнению с большинством конкурентов. В своем последнем матче команда уступила на своем поле Ювентусу со счетом 0:1, чем продолжила серию без побед в итальянском первенстве до трех матчей, за этот период удалось набрать всего одно очков.

Болонья недавно боролась за Суперкубок Италии, где в полуфинале смогла пройти Интер в серии пенальти, а в финале уступила Наполи – 0:2. В Лиге Европы команда идет на 13 месте, проблем с выходом в плей-офф не должно возникнуть. Серию без побед в чемпионате надо прерывать, хотя соперник непростой. Как минимум трое футболистов пропустят эту встречу, а двое под вопросом.

Сассуоло

«Зелено-черные» в этом сезоне местами показывают неплохой футбол, однако, стабильности в результатах нет. Клуб идет на 11 строчке в чемпионате, отставание от зоны еврокубков составляет 6 очков. В последнем туре Сассуоло уступил на своем поле Торино со счетом 0:1, единственный мяч был пропущен с пенальти, в середине второго тайма.

Формально, команда новичок элиты, хотя все понимали, что клуб должен уверенно закрепиться в Серии А, так как отсутствовал только один сезон. Думаю, Сассуоло и дальше будет балансировать в середине турнирной таблицы.

У команды немало кадровых проблем, трое игроков пропустят предстоящий матч, сразу шестеро имели повреждения, их участие под вопросом.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, последний раз они пересекались в позапрошлом сезоне, тогда Болонья выиграла дома 4:2, а в гостях сыграла 1:1.

Прогноз

Хоть хозяева и фавориты этой встречи, думаю, некая усталость после матчей Суперкубка осталось, тем более, Болонья проиграла финал. Жду игры на три результата, в идеале, здесь лучше ставить в лайве. Хоть хозяева мало пропускают в родных стенах, поставлю здесь на обмен голами за 1,96.

Прогноз Sport.ua
Болонья
28 декабря 2025 -
19:00
Сассуоло
Обе забьют 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27 декабря 2025, 08:33 24
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо

Красничи переедет в Житомир

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 28 декабря 2025, 03:55 0
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву

Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Футбол | 27.12.2025, 22:57
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 5
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 17
Бокс
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем