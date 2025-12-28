28 декабря, свою встречу в итальянской Серии А проведут Болонья – Сассуоло. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болонья

В последние сезоны Болонья превратилась из крепкого середняка, в команду с претензиями на еврокубки. Сейчас клуб идет седьмым в чемпионате, хотя имеет матчи в запасе, по сравнению с большинством конкурентов. В своем последнем матче команда уступила на своем поле Ювентусу со счетом 0:1, чем продолжила серию без побед в итальянском первенстве до трех матчей, за этот период удалось набрать всего одно очков.

Болонья недавно боролась за Суперкубок Италии, где в полуфинале смогла пройти Интер в серии пенальти, а в финале уступила Наполи – 0:2. В Лиге Европы команда идет на 13 месте, проблем с выходом в плей-офф не должно возникнуть. Серию без побед в чемпионате надо прерывать, хотя соперник непростой. Как минимум трое футболистов пропустят эту встречу, а двое под вопросом.

Сассуоло

«Зелено-черные» в этом сезоне местами показывают неплохой футбол, однако, стабильности в результатах нет. Клуб идет на 11 строчке в чемпионате, отставание от зоны еврокубков составляет 6 очков. В последнем туре Сассуоло уступил на своем поле Торино со счетом 0:1, единственный мяч был пропущен с пенальти, в середине второго тайма.

Формально, команда новичок элиты, хотя все понимали, что клуб должен уверенно закрепиться в Серии А, так как отсутствовал только один сезон. Думаю, Сассуоло и дальше будет балансировать в середине турнирной таблицы.

У команды немало кадровых проблем, трое игроков пропустят предстоящий матч, сразу шестеро имели повреждения, их участие под вопросом.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, последний раз они пересекались в позапрошлом сезоне, тогда Болонья выиграла дома 4:2, а в гостях сыграла 1:1.

Прогноз

Хоть хозяева и фавориты этой встречи, думаю, некая усталость после матчей Суперкубка осталось, тем более, Болонья проиграла финал. Жду игры на три результата, в идеале, здесь лучше ставить в лайве. Хоть хозяева мало пропускают в родных стенах, поставлю здесь на обмен голами за 1,96.