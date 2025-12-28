Обмен голами: Болонья и Сассуоло не определили сильнейшего
Матч между командами завершился со счетом 1:1
28 декабря был проведён матч 17-го тура Серии А между клубами «Болонья» и «Сассуоло».
Первый тайм на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье завершился безголевой ничьей, поэтому вся интрига пришлась на вторую половину встречи.
Хозяева первыми вышли вперед после перерыва, однако преимущество продержалось недолго: спустя 16 минут «Сассуоло» сравнял счет.
Обе команды стремились вырвать три очка, но футбольная судьба распорядилась иначе – 1:1.
Серия А. 17-й тур, 28 декабря
«Болонья» – «Сассуоло» – 1:1
Голы: Фаббиан, 47 – Мухаремович, 63
