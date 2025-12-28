Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обмен голами: Болонья и Сассуоло не определили сильнейшего
Италия
28 декабря 2025, 21:07 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:13
Обмен голами: Болонья и Сассуоло не определили сильнейшего

Матч между командами завершился со счетом 1:1

Обмен голами: Болонья и Сассуоло не определили сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря был проведён матч 17-го тура Серии А между клубами «Болонья» и «Сассуоло».

Первый тайм на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье завершился безголевой ничьей, поэтому вся интрига пришлась на вторую половину встречи.

Хозяева первыми вышли вперед после перерыва, однако преимущество продержалось недолго: спустя 16 минут «Сассуоло» сравнял счет.

Обе команды стремились вырвать три очка, но футбольная судьба распорядилась иначе – 1:1.

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

«Болонья» – «Сассуоло» – 1:1

Голы: Фаббиан, 47 – Мухаремович, 63

Фотогалерея матча:

Болонья Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
