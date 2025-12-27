Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Англия
27 декабря 2025, 21:37
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз

ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Коллаж Sport.ua

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды-хозяйки.

В конце второго тайма Экитике идеально почувствовал рывок Флориана Вирца, разрезал оборону вертикальным пасом, а немец хладнокровно реализовал выход один на один, забив свой первый гол в Премьер-лиге в красной футболке.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз

