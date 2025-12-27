ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».
Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды-хозяйки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В конце второго тайма Экитике идеально почувствовал рывок Флориана Вирца, разрезал оборону вертикальным пасом, а немец хладнокровно реализовал выход один на один, забив свой первый гол в Премьер-лиге в красной футболке.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кто оступится среди фаворитов: Милан, Интер, Наполи, Ювентус или, может, Лацио?
Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy